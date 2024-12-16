صحة غزة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال آخر 24 ساعة راح ضحيتها 255 شهيدا ومصابا

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ437 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 52 شهيدًا و203 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 45 ألفًا و28 شهيدًا، و106 آلاف و962 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد عدد من الفلسطينيين، اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، باستشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع.