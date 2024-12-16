الشرطة الأمريكية: مقتل مراهقين اثنين وإصابة أربعة في إطلاق نار في هيوستن

قتل مراهقان وأصيب أربعة أشخاص – من بينهم فتاة (13 عاما) – في إطلاق نار في حفل في مدينة هيوستن بولاية تكساس جنوب غرب الولايات المتحدة، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الأحد.

وقال مساعد قائد الشرطة لويس مينينديز سييرا، في مؤتمر صحفي، إن عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى موقع إطلاق النار في وقت متأخر من ليلة السبت، وجدوا "مشهدا متوترا للغاية – ومجموعة كبيرة من الأشخاص تركض خارج مكان الحفل ".

وتابع أن الشرطة لم تتعرف بعد على المشتبه به وطلب من الذين كانوا في الحفل الاتصال بالشرطة لإبلاغها بأي معلومات.

وقالت الشرطة إن بعض الشهود أبلغوا المحققين إنهم رأوا رجلا يرتدي ملابس سوداء تماما وسترة بغطاء للرأس وقناع أسود يغطي وجهه، يطلق النار من مسدس على حشد من الناس في مكان الحفل.

وأضافت الشرطة إن شابا (16 عاما) لقي حتفه في مكان الحادث وتوفيت فتاة (16 عاما) في وقت لاحق في المستشفى.

وتم نقل المصابين الأربعة، وجميعهم إناث، إلى المستشفى. وقالت الشرطة إن الفتاة (13 عاما) في حالة حرجة، وهناك شابة (18 عاما) حالتها خطيرة في حين توجد شابتان (17 عاما) و(19 عاما) في حالة مستقرة.

وقال مينينديز سييرا إن معظم الذين حضروا الحفل، الذي يبدو أنه قد تم تنظيمه على وسائل التواصل الاجتماعي، كانوا من الأحداث.