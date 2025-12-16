أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ليلية مفاجئة بمدينة سمنود، في إطار متابعته الميدانية المستمرة لمختلف المشروعات الجارية، وحرصه على الوقوف بنفسه على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، حيث تفقد أعمال مشروعات البنية التحتية والتطوير الحضاري والرصف بعدد من المناطق الحيوية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل ترجمة حقيقية لتوجه الدولة نحو تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل محافظ الغربية جولته بمتابعة أعمال الرصف الجارية بشارع سيدي محمد، أحد الشوارع الحيوية ذات الكثافات المرورية المرتفعة، والذي يمتد بطول 700 متر وبعرض 8 أمتار، ويربط طريق سمنود – أبو صير بمدخل مدينة سمنود من جهة الوبريات، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، وضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق السيولة المرورية ويخدم الحركة اليومية للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع اللواء أشرف الجندي سير العمل بمشروع الصرف الصحي بمنطقة منشية التحرير «عزبة الناموس»، والذي يخدم أكثر من 21 ألف نسمة بمناطق عزبة الناموس، والصنايع، والمعهد الديني، مؤكدًا أن مشروعات الصرف الصحي تمثل أولوية قصوى لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة وجودة المعيشة. ووجّه المحافظ بتسريع وتيرة التنفيذ، وتكثيف حجم الأعمال، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة، لضمان دخول المشروع الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح محافظ الغربية أن المشروع يتضمن إنشاء محطة رفع حديثة على مساحة 445 مترًا مربعًا، وتنفيذ شبكات انحدار بطول 32 كيلومترًا، وخط طرد بطول 1.3 كيلومتر بقطر 560 مم من خامة البولي إيثيلين، إلى جانب تنفيذ عداية دفع نفقي أسفل كوبري أبو إسماعيل بطول 77 مترًا، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تمثل نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية بالمنطقة، وتخدم آلاف الأسر بشكل مباشر.

كما شملت الجولة تفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة الساحل بمدينة سمنود، والذي يمتد بطول 650 مترًا وبعرض 18 مترًا، بداية من كوبري مرور سمنود وحتى كوبري هندسة الري، ضمن خطة متكاملة لتحويل الكورنيش إلى متنفس حضاري يليق بأهالي المدينة. وأكد المحافظ أن المشروع يشمل تنفيذ أرصفة حديثة، وسورًا معماريًا مميزًا، وأعمال تدبيش لحماية ضفاف الترعة، إلى جانب منظومة إنارة متطورة، ومقاعد وبرجولات، ومساحات خضراء، بما يحقق بُعدًا جماليًا وحضاريًا، ويوفر متنفسًا آمنًا ومناسبًا للمواطنين.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن ما تشهده مدينة سمنود من تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية يأتي ضمن خطة شاملة تستهدف النهوض بالبنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات بكافة مدن ومراكز محافظة الغربية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع المواطن في صدارة أولويات العمل، وتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تمس حياة الناس بشكل مباشر.

واختتم المحافظ جولته بتوجيه تعليمات مشددة لكافة الجهات التنفيذية والشركات المنفذة بضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة، والمتابعة المستمرة لكافة الأعمال، مؤكدًا أن محافظة الغربية تواصل العمل على مدار الساعة وبكامل طاقتها، من أجل تقديم خدمات متطورة تواكب طموحات المواطنين وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.