أجنبي مشتبه في تخطيطه لهجوم بألمانيا دخل إلى البلاد بشكل قانوني

أعلنت وزيرة داخلية ولاية سكسونا-أنهالت الألمانية، تامارا تسيشانج، أن الشاب (21 عاما) المحتجز في ماجدبورج للاشتباه في تخطيطه لهجوم، دخل إلى ألمانيا بشكل قانوني.

وقالت الوزيرة أمام برلمان الولاية اليوم الثلاثاء إن الشاب وصل في يونيو 2024 بتأشيرة، وبدأ في مارس الماضي تدريبا ليصبح مساعد رعاية صحية.

وكانت السلطات أوقفت الشاب في حملة يوم الجمعة الماضي للحيلولة دون وقوع هجوم محتمل على تجمعات كبيرة، حسبما ذكرت وزارة الداخلية في الولاية أمس الاثنين، مشيرة إلى أن الدوافع قد تكون إسلاموية.

وأوضحت تسيشانج أن الشاب ينحدر من آسيا الوسطى، لكنها رفضت الكشف عن جنسيته حتى لا تتأثر "إجراءات معينة"، مضيفة - دون ذكر تفاصيل -أن عملية تفتيش جرت الجمعة الماضية، مؤكدة أن المؤشرات حول استعداد المشتبه به لتنفيذ هجمات تزايدت، مضيفة أنه تعرض للتطرف، وأنه "مجّد أيضا بعض الهجمات".

وبحسب البيانات، أبدى المشتبه به اهتماما بالأسلحة والتدريب على إطلاق النار، وزار في مطلع ديسمبر الجاري متجرا للأسلحة في ماجدبورج دون أن يشتري سلاحا.

وتستعد وزارة الداخلية لترحيله استنادا إلى "توقع قائم على حقائق لدرء خطر بالغ على أمن جمهورية ألمانيا أو خطر إرهابي"، وقد أقر القضاء مساء أمس الاثنين الحبس الاحتياطي للتحضير للترحيل.

وأشادت الوزيرة بتعاون الأجهزة الأمنية في الولاية وعلى المستوى الاتحادي وتبادل المعلومات الجيد، فيما شارك جهاز الاستخبارات الداخلية (هيئة حماية الدستور) أيضا في التحقيقات حول نوايا الرجل وخططه المحتملة، وفق معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ويأتي الكشف عن القضية بعد نحو عام من الهجوم الذي وقع في سوق عيد الميلاد بماجدبورج، حين اندفع رجل منحدر من السعودية بسيارة مستأجرة بين الحشود، ما أسفر عن مقتل طفل (9 أعوام) وخمس نساء تتراوح أعمارهن بين 45 و75 عاما، وإصابة أكثر من 300 شخص. ويُحاكم الجاني حاليا في ماجدبورج.