يحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على ليفربول، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020/2021.

ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة للغاية لمحاولة استعادة صدارة البريميرليج من مانشستر يونايتد المتصدر لجدول المسابقة بـ36 نقطة، في حين يحتل ليفربول الوصافة بـ33 نقطة.

ويعول يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على خط هجومه بقيادة محمد صلاح لحسم ديربي انجلترا لصالحه، والعودة للصدارة مرة أخرى، حيث يحتل الفرعون صدارة هدافي البريميرليج برصيد 13 هدفًا، ويسعى جاهدًا لمواصلة سجله التهديفي المتميز بعد غياب عن التهديف الفترة الماضية.

على الجانب الأخر يدخل مانشستر يونايتد المباراة حاشدًا جميع قواه للفوز على غريمه التقليدي ليفربول والابتعاد بصدارة البريميرليج بفارق 6 نقاط كاملة عن الريدز، ليعزز من فرصه بالتتويج بالبريميرليج في موسمه الحالي.

وأكد سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن فريقه سيبذل قصارى جهده للفوز على ليفربول وأن لاعبيه جاهزين لخوض المباراة، بعد المباريات الإستثنائية التي قدمها الفريق مؤخرًا.