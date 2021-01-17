اكتشاف مخبأ أرضي في غابة يعتقد أنه كان مخزن أسلحة لجماعة الجيش الأحمر الألماني

اكتشفت السلطات الألمانية مخبأ أرضيا يعتقد أنه كان مستودعا للسلاح يخص جماعة الجيش الأحمر الألماني التي قضي عليها في أوائل التسعينيات من القرن الماضي.



وقالت الشرطة الجنائية في ولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا، إن السلطات عثرت على برميل بلاستيكي مدفون مع مواد أخرى وتم ضبط وثائق داخل المخبأ ترجع إلى فترة الثمانينيات كما عثرت على حاويات بها سوائل لم تعرف حتى الآن، مبينة أنه لم يعثر على أسلحة بالمخبأ.



وأضافت الشرطة أنه بعد تقييم مبدئي للمواد التي عثر عليها فلا يمكن استبعاد وجود علاقة بينها وبين جماعة إرهابية يمتد نشاطها على مستوى البلاد.