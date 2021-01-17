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أفغانستان: 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 17 يناير 2021 - 12:39 م | آخر تحديث: الأحد 17 يناير 2021 - 12:39 م
سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الأحد، 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 1584 عينة، تم اختبارها، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وتم إجراء اختبارات كشف لـ226 ألفا و252 شخصا حتى الآن في المختبرات الحكومية ومازال هناك 7293 حالة نشطة في البلاد.

وقالت الوزارة إنه خلال 24 ساعة، تعافى 403 أشخاص من الفيروس وتوفي أربعة أشخاص.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في أفغانستان 54 ألفا و62 حالة إصابة وعدد حالات الوفاة 2343 وحالات الشفاء 45 ألفا و868.

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