ترامب عن إعلان ماكرون قرب اعتراف فرنسا بدولة فلسطين: كل ما يقوله لا يهم

قلّل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أهمية موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، قائلا إن "كل ما يقوله لا يهم".



وردًا على سؤال حول عزم إعلان فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، قال ترامب ساخرا: "هو شخص مختلف.. الرئيس فرنسي"، مضيفا: "هو لاعب جيد، وكل ما يقوله لا يهم".



وأضاف ترامب: "على الرغم من أنه يلعب دورا جيدا، فإن هذه التصريحات– ربما – لن تتحقق".



وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ضمن تحرك أوروبي أوسع للضغط من أجل حل الدولتين.



من جانبها، وصفت حركة حماس القرار بأنه "خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني"، دعت في بيان لها دول أوروبا إلى أن تحذو حذو فرنسا، مؤكدة تمسكها بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس.