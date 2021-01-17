 الشرطة الألمانية توقف حفلا في حانة بسبب انتهاك قواعد الأغلاق - بوابة الشروق
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الشرطة الألمانية توقف حفلا في حانة بسبب انتهاك قواعد الأغلاق

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 17 يناير 2021 - 7:13 ص | آخر تحديث: الأحد 17 يناير 2021 - 7:13 ص

 أوقفت الشرطة الألمانية حفلا في حانة في وقت متأخر من يوم السبت في هوشست بولاية هيسن بوسط البلاد بسبب انتهاك قواعد الإغلاق الصارمة المفروضة حاليا.

وقالت الشرطة في بيان إن 24 شخصا كانوا يحتفلون في الحانة المشار إليها.

وشاهد الضباط عدة أشخاص يدخلون ويخرجون من المدخل الخلفي مساء السبت. واكتشفوا المجموعة خلال تفتيش لاحق.

ولم يرتد أي من المشاركين قناع الوجه المناسب، كما لم يتم اتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

ويتوقع فرض غرامة على جميع من شاركوا في الحفل .

وأغلق الضباط الحانة حيث لم يتقدم أحد ليوضح أنه مالكها.

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