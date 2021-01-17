 وفاة السفير الروسي في الإمارات - بوابة الشروق
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وفاة السفير الروسي في الإمارات

علم روسيا
علم روسيا
نور رشوان
نشر في: الأحد 17 يناير 2021 - 10:23 ص | آخر تحديث: الأحد 17 يناير 2021 - 10:23 ص

أعلنت السفارة الروسية في أبو ظبي، عن وفاة السفير الروسي في الإمارات، سيرغي كونيتسوف، عن عمر ناهز الـ68 عامًا.
وحسبما نشره موقع «روسيا اليوم»، صباح الأحد، أعربت السفارة عن حزنها الشديد للرحيل المفاجئ للسفير الروسي.


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