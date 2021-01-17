أعلنت السفارة الروسية في أبو ظبي، عن وفاة السفير الروسي في الإمارات، سيرغي كونيتسوف، عن عمر ناهز الـ68 عامًا.

وحسبما نشره موقع «روسيا اليوم»، صباح الأحد، أعربت السفارة عن حزنها الشديد للرحيل المفاجئ للسفير الروسي.