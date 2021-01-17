سنغافورة: 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت سنغافورة 30 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، حتى صباح اليوم، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 59 ألفا و113 حالة، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم الأحد.

وقالت وزارة الصحة، إنه كان هناك 28 حالة إصابة قادمة من الخارج، تم وضعها في عزل منزلي لدى وصولها إلى سنغافورة.

وشملت أرقام اليوم الأحد حالتين محليتين.

ولم يتم الإعلان عن أية حالات إصابة في مهاجع العمال.

وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل تلك الليلة.

ومع خروج 13 حالة من المستشفيات أمس السبت، بلغ عدد المرضى المتعافين بشكل كامل من الفيروس 58 ألفا و769.

وسجلت سنغافورة 29 حالة وفاة حتى الآن بسبب الفيروس.