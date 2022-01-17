«معاكسة تليفون» وراء مشاجرة عامل وسائق بالأسلحة البيضاء في كرداسة

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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل مشاجرة بين عامل وسائق، وتبادل الاعتداء بالأسلحة البيضاء فيما بينهما، ما أسفر عن إصابتهما.

وأوضحت التحريات أن السائق عاكس شقيقة العامل عبر الهاتف، وهو ما أثار حفيظته ودفعة لمعاتبته، فنشبت بينهما مشادة كلامية، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة تبادلا خلالها الاعتداء.

وأشارت إلى عدم وجود علاقة بين السائق وشقيقة العامل، وعين مركز شرطة كرداسة حراسة عليهما بالمستشفى لحين تماثلهما للشفاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

وتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد بمشاجرة بين شخصين وإصابتهما، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وألقت القوات القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.