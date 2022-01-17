الصحة: وصول أولى جرعات دواء كورونا خلال أيام

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه من المتوقع تلقي أول جرعات من دواء فيروس كورونا خلال أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، اليوم الأحد، أن هيئة الدواء كانت صرحت بالسماح باستخدام نوعين من الأدوية الخاصة بعلاج حالات كورونا البسيطة.

واستكمل، أنه من المقرر أن تصل أول يوم 21 يناير الجاري و 27 من نفس الشهر، مشيرًا إلى أنه من المقرر بعدها تغيير البروتوكول الخاص بعلاج الحالات على حسب احتياج كل حالة إلى العلاج.

وتابع، أن عقار «إيفوشيلد» تم التصديق عليه من قبل هيئة الدواء ويستخدم مع الحالات التبسيطة لعدم تدهورها ويتم أخذه عن طريق العضل، مضيفًا أن الحكومة المصرية تعاقدت كدفعة أولى على ما يكفي لـ 50 ألف مواطن.

وأوضح، أن العقار المقرر أن تستقبله مصر سيتم يتواجده من خلال مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، مضيفًا أن هناك عقار أخر يتم تصنيعه داخل مصر وهو مضاد للفيروسات وهو في مرحلته النهائية من التصنيع.

