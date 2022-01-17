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الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 يناير 2022 - 11:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يناير 2022 - 11:12 ص

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير خارجية كوريا الجنوبية جيونغ وي يونغ، اليوم الاثنين، علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين بالإضافة إلى سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، خلال لقائهما في مقر إكسبو 2020 دبي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، أن الإمارات وكوريا الجنوبية ترتبطان بعلاقات استراتيجية خاصة وشراكة متميزة أثمرت العديد من المنجزات في المجالات كافة، مشددا على حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين على مختلف الأصعدة.

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