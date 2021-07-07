انخفاض معدل المواليد مجددا في الصين

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قال مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الاثنين، إن معدل المواليد في الصين انخفض لمستوى قياسي بلغ 52. 7 مولود لكل 1000 شخص خلال عام 2021.

وكان معدل المواليد قد انخفض لهذا المستوى أخر مرة عام 1978.

ووفقا للبيانات التي صدرت اليوم، فإن تعداد سكان الصين يبلغ 41. 1 مليار نسمة.

وتراجع معدل المواليد بنسبة 5. 11% ليصل إلى 62. 10 مليون مولود.

وقد أدى إلغاء سياسة الطفل الواحد السابقة لزيادة طفيفة في المواليد عام 2016.

ولكن العدد مستمر في التراجع منذ ذلك الحين.

وأشار المكتب اليوم إلى أن جائحة كورونا تعتبر إحدى أسباب تراجع المواليد مجددا.

ولكن عادات النساء تغيرت أيضا. ولطالما أشار الخبراء إلى ارتفاع تكاليف الإسكان والتعليم والرعاية الصحية وتراجع الرغبة في الزواج.