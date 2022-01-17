صرح عبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادي فيوتشر اف سي، بأن فريقه يبحث عن تكوين فريق قادر على المنافسة في السنوات المقبلة، مؤكدًا أن هدف الإدارة الآن المنافسة على المربع الذهبي بالدوري.

وقال السقا خلال تصريحاته عبر "القناة الأولى": "نطمح للتواجد في المربع الذهبي بالدوري هذا الموسم، فلن ننافس منذ البداية أندية موجودة منذ أكثر من 100 عام، ولو تواجد الفريق في المربع الذهبي سيكون شيئًا عظيمًا".

وتابع: "كأس مصر وكأس الرابطة من حق الجميع، ولا تقتصر البطولة على نادِ، ولو لم تُفكر الأندية في ذلك فليس لها طموح، الأندية تدخل البطولة للفوز بها ولا تخشاها، الأهلي والزمالك لا يخوضان المباريات بالأساسيين".

وأكمل: "دخلنا الدوري بسرعة ولم نكن مكتملين، ولكن الحمد الله الآن هناك لاعبين من فريقنا أساسيين مع المنتخب".

وواصل: "كأس الرابطة بطولة مميزة لأنها ستحافظ على أداء اللاعبين الذي كان يقع خلال فترة توقف الدوري، بطولة كأس الرابطة بها الكثير من المكاسب".

واسترسل: "فيوتشر فريق تكون منذ 4 أشهر، ونزرع في اللاعبين ثقافة المكسب، والفوز يُزيد الفريق ثقة وخاصة أمام بيراميدز أمس، هو فريق كبير بلا شك له العديد من الإيجابيات".

واختتم: "لا يوجد لاعب في فيوتشر بعقده بند يُتيح قطع إعارته، نحن فريق مازال في طور تكوين شخصيته، لذا لن يكون من العقلانية أن يرحل أي لاعب".

ويتصدر فيوتشر مع فريق المقاصة ترتيب المجموعة الأولى بكأس الرابطة برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراتين، حيث تضم المجموعة، كلا من "بيراميدز ومصر للمقاصة والمصري والاتحاد السكندري وإيسترن كومباني".