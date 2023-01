«أفاتار» على أعتاب المليار دولار الثانى

* حافظ على صدارة شباك التذاكر للأسبوع الخامس على التوالى بإجمالى إيرادات مليار و901 مليون دولار

* «ميجان» فى المركز الثانى وخروج أفلام «بابل» و«ليلة عنيفة» و«قائمة الطعام» من قائمة الأعلى إيرادا



انتعشت إيرادات السينما العالمية، بزيادة تقترب من 10%، عن الأسبوع الماضى، تزامنا مع استقبال دور العرض 6 أفلام جديدة، شاركت ثلاثة منها فى انتعاشة شباك تذاكر هذا الأسبوع، ليبلغ إجمالى إيرادات الأفلام مجتمعة هذا الأسبوع 114 مليون دولار و936 ألفا.

ويواصل الجزء الثانى من فيلم الفانتازيا والمغامرة «أفاتارــ Avatar»، والذى يحمل اسم «طريق المياه ــ The Way of Water»، تصدر إيرادات شباك تذاكر السينما العالمية، فى الأسبوع الخامس من طرحه محققا 38 مليون دولار و500 ألف، ليبلغ إجمالى إيراداته عالميا مليار دولار و901 مليون و201 ألف.

الفيلم من تأليف وإخراج جيمس كاميرون، وبطولة زوى سالدانا، ميشيل يوه، كيت وينسلت، سام ورثينجتون، سيجورنى ويفر، أونا تشابلن، ديفيد ثيوليز، ستيفن لانج، جيوفانى ربيسى، إيدى فالكو، جيماين كليمنت، كليف كورتيس، كلوى كولمان، سى سى إتش باوندر، جويل ديفيد مور.

وحافظ فيلم الرعب والخيال العلمى «ميجان ــ M3GAN»، على مكانه بالمركز الثانى فى القائمة، بالأسبوع الثانى من طرحه محققا 21 مليون دولار و221 ألفا، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 93 مليون دولار و976 ألفا.

الفيلم من تأليف أكيلا كوبر، جيمس وان، ومن إخراج جيرارد جونستون، وبطولة أليسون ويليامز، جينا دافيس، فيوليت ماكجرو، إيمى دونالد، رونى تشينج، براين جوردان الفاريز، أرلو جرين، جين فان إبس، كيرا جوزيفسون، مايكل ساكنت، ستيفان جارنو مونتين، جاك كاسيدى.

كما حافظ الجزء الثانى من فيلم الأنيميشن والكوميديا «القط ذو الحذاء ــ Puss in Boots»، الذى يحمل اسم «الأمنية الأخيرة ــ The Last Wish»، على مكانه بالمركز الثالث، فى الأسبوع الرابع من طرحه، محققا 17 مليون دولار و320 ألفا، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 251 مليون دولار و348 ألفا.

الفيلم من تأليف بول فيشر، وإخراج جويل كراوفورد، جانويل ميركادو، وقام بأداء الأصوات كل من أنطونيو بانديراس، فلورنس بيو، سلمى حايك، أوليفيا كولمن، سامسون كايو، هارفى جيلن، جون مولانى، واجنر مورا، راى وينستون، دافين جوى راندولف، كريس ميلر، أنتونى مينديز، ميجيل جابرييل، كالى أليسا فلاناجان.

واستقر فيلم الكوميديا والدراما «رجل يدعى أوتو ــ A Man Called Otto»، فى المركز الرابع بالقائمة، فى الأسبوع الثالث من طرحه، محققا 14 مليون دولار و976 ألفا، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 35 مليون دولار و700 ألف.

الفيلم من تأليف فريدرك باكمان، ديفيد ماجى، ومن إخراج مارك فورستر، وبطولة توم هانكس، مانويل جارسيا رولفو، راتشيل كيلر، كاميرون بريتون، مايك بربيجليا، كيلى لامور ويلسون، ماريانا تريفينو، كيرك كيلى، خوانيتا جينينجز، جوزفين ليندجارد، إيلى تشامبان، كرستينا مونتويا، روبين باريش، كايلى هايمان، لافل شيلى.

واستطاع فيلم الأكشن والإثارة «طيارة ــ Plane»، أن يتواجد فى المركز الخامس بالقائمة، فى الأسبوع الأول من طرحه، محققا 11 مليون دولار و600 ألف عالميا.

الفيلم من تأليف جى. بى. دافيس، تشارلز كامينج، ومن إخراج جان فرانسوا ريشيت، وبطولة جيرارد باتلر، مايك كولتر، يوسون آن، دانييلا بينيدا، بول بن فيكتور، جوى سلوتنيك، إيفان دان تايلور، كلارو دى لوس رييس، طونى غولدوين، ليلى كروج، تارا ويستوود، كيلى جيل، كيت راشيسكى، مارك لابيلا، كوين ماكفرسون.

واستطاع أيضا فيلم الكوميديا «حفلة منزلية ــ House Party»، أن يتواجد فى المركز السادس بالقائمة، فى الأسبوع الأول من طرحه، محققا 4 ملايين دولار و415 ألفا عالميا.

الفيلم من تأليف ستيفن غلوفر، جمال أولورى، ومن إخراج كالماتيك، وبطولة أندرو سانتينو، توسين كول، جاكوب لاتيمور، ميلفين جريج، روتيمى، بوتارا أنجيلى، ألين مالدونادو، تاميرا كيسين، بيل بيلامى، كارين أوبيلوم، دى سى يونغ فلاى، ناكيا بورس، باريس نيكول، أنتونى إل فيرناندز، جايسون تولير.

وتراجع فيلم الأكشن والمغامرة «الفهد الأسود ــ Black Panther: Wakanda Forever»، إلى المركز السابع فى أسبوع عرضه العاشر، بعد أن كان فى المركز الخامس الأسبوع الماضى، محققا مليونى دولار و600 ألف، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 835 مليون دولار و174 ألفا.

الفيلم من تأليف جو روبرت كول، وإخراج ريان كوجلير، وبطولة وينستون دوك، داناى جوريرا، مارتن فريمان، تينوش هويرتا، آنجيلا باسيت، مايكلا كويل، فلورنس كاسمبا، دومينيك ثورن، أيزاك دى بانكولى، كيرتس بانيستر، ألكس أليفيرينكو جونيور، شاندرا جاينز، ديريك جودمان جونيور، ستانلى أوجتراى.

كما تراجع فيلم الدراما «الحوت ــ The Whale»، مركزا واحدا ليتواجد فى المركز الثامن، بالأسبوع السادس من طرحه، محققا مليون دولار و803 آلاف، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 11 مليون دولار و96 ألفا.

الفيلم من تأليف صمويل د. هنتر، وإخراج دارين آرنوفسكى، وبطولة برندان فريزر، سادى سينك، هونج تشاو، تى سمبكينز، سامانثا مورتون، ساتيا سريدهاران.

وواصل فيلم السيرة الذاتية والموسيقى والدراما «أود الرقص مع شخص ما ــ I Wanna Dance with Somebody»، تراجعه حتى وصل إلى المركز التاسع فى الأسبوع الرابع من طرحه، محققا مليون دولار و300 ألف، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 49 مليون دولار و128 ألفا.

الفيلم من تأليف أنطونى مكارتن، وإخراج كاسى ليمونز، وبطولة ستانلى توتشى، تمارا تيناى، ناعومى آكى، كلارك بيترز، آشتون ساندرز، نفيسة ويليامز، آلانا مونتيرو، تانر بيرد، مارلين سويك، جريج رومان، توم فوس، زكريا سوبكا، دانيال واشنطن، فايا مبو، لانس إيه ويليامز.

واستطاع فيلم الأكشن والدراما الهندى «والتير فيرايا ــ Waltair Veerayya»، أن يلحق بالقائمة، ليحل بالمركز العاشر فى الأسبوع الأول من طرحه، محققا مليون دولار و200 ألف عالميا.

الفيلم من تأليف كى إس رافيندرا، كونا فينكات، كى. شاكرافارثى ريدى، ومن إخراج كى إس رافيندرا، وبطولة تشيرانجيفى، رافى تيجا، شروتى هاسان، نابين لوهاجون، كاثرين تريزا، بوبى سمها، راجيندرا براساد، فينيلا كيشور، أورفاشى راوتيلا، جون فيجاى.