استشهد 9 فلسطينيين بينهم 6 أطفال وأصيب آخرون، الأحد، في أول أيام عيد الأضحى، جراء قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال مصدر طبي لوكالة الأناضول: "وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح (وسط) 9 شهداء، بينهم 6 أطفال، جراء قصف طائرات الاحتلال منزل في مخيم البريج".

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان بأن الطواقم الطبية انتشلت عددًا من الشهداء والمصابين (دون تحديد عددهم)، بينهم رضيعة، جراء قصف طائرة إسرائيلية لمنزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأوضح الشهود أن القصف أدى إلى دمار المنزل وتسبب في أضرار طالت المنازل المجاورة.

كما أشاروا إلى أن الطواقم الطبية والدفاع المدني يعملون على البحث عن المزيد من الضحايا والمصابين جراء الهجوم الإسرائيلي.

ويحل العيد هذا العام فيما تواصل إسرائيل، منذ 7 أكتوبر الماضي، شن حرب على قطاع غزة؛ خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وأدخلت تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.