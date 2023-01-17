معاون هيئة الدواء: بعض المسكنات تظهر في تحليل المخدرات وتغير النتيجة لإيجابي

قال الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء لشئون التواصل المجتمعي، إن «التداخلات الدوائية تحدث عندما يتداخل الدواء مع دواء آخر أو طعام»، مشيرًا إلى إصدار دليل إرشادي، يشرح أشهر التداخلات الدوائية للطعام مع الدواء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن أغلب المواطنين لا يمتلكون الثقافة الخاصة بإمكانية تأثير الأدوية، على نتائج تحاليل المخدرات.

ونوه أن الأدوية قد تؤثر على نتائج التحاليل بصورة إيجابية أو سلبية بالخطأ، قائلًا إن أدوية مضادات الاكتئاب، التي تحتوي على مواد السيرترالين والفينلافكسين، قد تظهر في تحليل المخدرات.

وشدد على أهمية كتابة المريض للأدوية التي يحصل عليها سواء بصورة دورية أو عرضية، منوهًا أن بعض أدوية البرد التي تحتوي على مادة السودوإيفيدرين، والمسكنات التي تحوي مادة الإيبوبروفين، تعطي نتيجة إيجابية بالخطأ في تحليل المخدرات.

ولفت إلى أن الأطباء في معامل التحاليل يسألون المواطن بشأن الأدوية التي يحصل عليها، لتحديد موعد إجراء التحليل، والتأكد من أن النتيجة ستكون سليمة بنسبة كبيرة، مشددًا على أهمية عدم استخدام دواء دون استشارة طبيب أو صيدلي.

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن بعض الأدوية التي تظهر في تحليل المخدرات وتعطي نتيجة إيجابية خاطئة للتحليل، ما قد يؤدي لتداعيات سلبية على الشخص سواء في حالة التقدم للوظائف أو غير ذلك من الأغراض التي قد يجري التحليل لأجلها.

ومن بين أسماء الأدوية التي تظهر في تحليل المخدرات، الأدوية التي تحتوي على مواد ديفينهيدرامين، وديكستروميثورفان، وكذلك بعض المسكنات، مثل الإيبوبروفين ونابروكسين.