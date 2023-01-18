فون دير لاين: أوروبا تتطلع إلى تحدي الولايات المتحدة والصين بثورة صناعية خضراء

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2023" أن الاتحاد الأوروبي سيخلق دعمًا جديدًا مكثفًا للطاقة النظيفة لمنع الشركات من الانتقال إلى الولايات المتحدة والصين.

وأضافت في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن الهدف هو بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن يصبح رائداً في الانتقال إلى اقتصاد نظيف وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وقالت: "إن التحول إلى الصافي الصفري يتسبب بالفعل في تحولات صناعية واقتصادية وجيوسياسية ضخمة - وهي الأسرع والأكثر وضوحًا في حياتنا - إنها تغير طبيعة العمل وشكل صناعتنا".

وأشارت الصحيفة إلى أن خطة "الصفقة الخضراء" الصناعية الخاصة بالاتحاد الأوروبي تهدف إلى جعل أوروبا مركزًا للتكنولوجيا النظيفة والابتكار ومواجهة المحاولات العدوانية لجذب الاتحاد الأوروبي وقدراته الصناعية بعيدا نحو الصين وأمريكا وأماكن أخرى.

ووفقا للصحيفة فإن الاتحاد الأوروبي يخشى أن تنتقل شركات التكنولوجيا الخضراء إلى الولايات المتحدة، التي أقرت الصيف الماضي مخططًا بقيمة 369 مليار دولار لدعم الإنتاج الأخضر.. فضلا عن الصين التي تهيمن على الإنتاج العالمي في قطاعات مثل السيارات الكهربائية أو الألواح الشمسية.