الأردن يستدعي سفير إسرائيل بعمان إثر منع السفير الأردني من دخول المسجد الأقصى

استدعت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، السفير الإسرائيلي في عمّان، اليوم الثلاثاء، إلى مقر الوزارة، إثر إقدام أحد أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي على اعتراض طريق السفير الأردني في تل أبيب، لدى دخوله إلى المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، إنه تمّ إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، أكدت إدانة الحكومة الأردنية لكل الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك والتذكير بأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.

كما أكد الناطق ضرورة امتثال إسرائيل - بصفتها القوة القائمة بالاحتلال - لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي ولاسيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، أو المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية.