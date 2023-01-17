مفتي سلوفينيا يشيد بدور شيخ الأزهر في تحقيق التقارب بين الأديان

التقت السفيرة نهلة محمد عصام الدين الظواهري، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى سلوفينيا، مع مفتي ورئيس المشيخة السلوفينية نوزت بوريتش أبو أحمد، وذلك بمقر المركز الإسلامي السلوفيني في لوبليانا، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين الأزهر الشريف والمشيخة السلوفينية.

وأشاد مفتي سلوفينيا بالأزهر الشريف، ودوره العالمي في تعزيز سماحة الدين الإسلامي ورسالته للإنسانية، معربًا عن تقديره الكبير للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ودوره في التقارب بين الأديان.

وأكد أن العلاقة المتميزة التي تجمع الإمام الأكبر بالبابا فرنسيس، قد انعكست بالإيجاب على تعزيز علاقات المشيخة السلوفينية بالكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان.

من جهتها، أوضحت السفيرة نهلة الظواهرى، أن الأزهر الشريف يعد منارة علمية لنشر القيم الدينية السمحة والمستنيرة؛ التي تدعو للسلام والتعايش في العالم كله.

كما أبرزت دور الأزهر الشريف في توفير المنح الدراسية للطلاب من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن تقديمه لدورات تدريبية للأئمة والوعاظ، مؤكدة أنها ستسعى خلال المرحلة المقبلة، إلى استشراف آفاق التعاون المختلفة بين الجانبين، خاصة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.