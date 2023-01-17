 دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 35 مرة خلال يوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 35 مرة خلال يوم


نشر في: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 8:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 8:56 ص

أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 35 مرة خلال اليوم الماضي.

وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام": "خلال الساعات الـ24 الماضية أخبرت البعثة بوقوع 35 حادث لإطلاق النار من جانب الوحدات المسلحة الأوكرانية. وفي اتجاه دونيتسك أطلق العدو النار 20 مرة باستخدام الأنظمة الصاروخية ("هيمارس" وأنظمة أخرى من عيار 122 ملم)، والمدفعية من عياري 152 و155 ملم. وفي اتجاه غورلوفكا تم تسجيل 15 قصفا من المدفعية من عياري 152 و155 ملم. وأطلقوا 205 قذائف مختلفة".

وأضاف البيان أن القصف تعرضت له مناطق في 7 تجمعات سكنية بالجمهورية وهي دونيتسك وغولموفسكي وزايتسيفو وغورلوفكا وشيروكايا بالكا وماكييفكا ويلينوفكا


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