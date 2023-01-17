الأمين العام للناتو يدعو البوسنة والهرسك إلى إجراء إصلاحات داخلية

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "ناتو"، ينس ستولتنبرج قيادة البوسنة والهرسك على مواصلة التركيز على إجراء إصلاحات داخلية لصالح الدولة بأسرها والحفاظ على المؤسسات المتعددة الأعراق على جميع المستويات.

وذكر بيان صادر عن الحلف أن تصريحات ستولتنبرج جاءت بعد استقباله لعضو الرئاسة الثلاثية للبوسنة والهرسك دينيس بيتيروفيتش في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث شدد على أن الاستقرار في منطقة غرب البلقان برمتها له أهمية استراتيجية للحلف، كما ورد في المفهوم الاستراتيجي الذي اعتمده الحلف خلال قمة مدريد عام 2021.

وناقش ستولتنبرج مع بيتيروفيتش المخاوف بشأن الإجراءات الانفصالية والخلافات الحالية التي يمكن أن تمثل تربة خصبة للأنشطة الخارجية "الخبيثة"، على حد وصفه. كما حث الأمين العام جميع القادة السياسيين على الامتناع عن تبادل الخطابات الخلافية واتخاذ خطوات ملموسة نحو المصالحة الداخلية، مؤكدا دعم الناتو لسيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية بشكل كامل.

وأكد الأمين العام أن الناتو يدعم تطلعات البوسنة والهرسك الأوروبية الأطلنطية، والجهود الجارية لتطوير حزمة بناء القدرات الدفاعية التي ستقترح مشاريع تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد.

وأفاد ستولتنبرج بأن الحلف سيواصل تقديم الدعم لإصلاحات قطاع الدفاع في البوسنة والهرسك من خلال مقر الناتو في سراييفو.