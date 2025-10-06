 27 لاعبا في قائمة منتخب مصر استعدادا لكأس العالم للناشئين في قطر - بوابة الشروق
الإثنين 6 أكتوبر 2025 5:07 م القاهرة
27 لاعبا في قائمة منتخب مصر استعدادا لكأس العالم للناشئين في قطر


نشر في: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 4:59 م | آخر تحديث: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 4:59 م

أعلن أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما عن قائمة اللاعبين التي ستسافر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم.

تضم القائمة 27 لاعبا، وهم..

حراسة المرمى.. عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

الدفاع.. نور أشرف، حمزة الدجوي، محمد شريف، فارس فخري، أدهم فريد، أحمد سمير، عمار محمد السيد، مروان عصام، مهند الشامي، ياسين حسام.

الوسط.. عمر أبو طالب، باسل مدحت، عمر كمال، محمد حمد، إبراهيم النجعاوي، بلال عطية، أنس رشدي، محمد صبيح، كريم جمعة، سيف الجبالي.

الهجوم.. حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، وزياد أيوب.


