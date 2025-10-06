القاهرة الإخبارية تستعرض آلية التشاور في مفاوضات حماس وإسرائيل

قالت أمل الحناوي، موفدة "القاهرة الإخبارية" من شرم الشيخ، إنه مع مرور أكثر من 700 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تنطلق في مصر اليوم مشاورات غير مباشرة حول تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن المحادثات تتم بحضور وفدين من إسرائيل وحركة حماس، للبحث في ترتيبات تبادل الأسرى والمحتجزين والبحث في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأوضحت أن الأجواء محاطة بسرية تامة، ومن المقرر أن تجرى هذه الجولة باجتماع للمصريين والقطريين مع وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية الذي نجا من محاولة اغتيال له في قطر ويترأس الآن هذه المشاورات.

وأشارت إلى إجراء مشاورات مع الوفد الإسرائيلي من قِبل المسئولين المصريين والقطريين لإيجاد صيغة نهائية للحل.

وأوضحت أنه بعد ذلك سيجتمع الوسطاء من مصر وقطر في حالة حدوث تقدم وهو متوقع وسيتم التواصل بمشاركة أمريكية واسعة من خلال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ويتكوف.

وسبق أن وزارة الخارجية أن مصر تستضيف المشاورات لتوفير الظروف الميدانية لتوفير تفاصيل عمليات تبادل المحتجزين والأسرى طبقا لمقترح الرئيس الأمريكي ترامب أملا في وضع حد للحرب في غزة ووقف معاناة الشعب الفلسطيني.