رئيس نادي إنبي: لا أتوقع إلغاء الهبوط مجددا

نشر في: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 4:51 م | آخر تحديث: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 4:51 م

رجح أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن رابطة الأندية لن تقوم بالغاء الهبوط مرة أخرى هذا الموسم على الرغم من تراجع نتائج الأندية الشعبية في الدوري الممتاز.

صرح الشريعي عبر إذاعة ميجا إف إم، اليوم الإثنين "كنا مجبرين على دوري الـ 21 فريقا من رابطة الأندية ولكن الظروف اضطرتنا إلى حدوث ذلك".

وأضاف "حتى الآن الأمور تسير على ما يرام في الدوري الممتاز، ولكن أتوقع حدوث أزمات في الفترة المقبلة بسبب عدد الأندية، ولا أعتقد أنه سيتم إلغاء الهبوط مرة أخرى هذا الموسم".

وأتم رئيس النادي البترولي "راض عن أداء إنبي في الدوري الممتاز هذا الموسم بسبب التجربة الشابة، بالإضافة إلى حدوث بعض الأزمات التي أتمنى ألا تؤثر على الفريق هذا الموسم".


