زيلينسكي يلتقي الرئيس البولندي على هامش قمة دافوس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توصل الرئيس البولندي أندريه دودا إلى اتفاق مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دافوس بشأن زيارة لرئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى كييف.

وأكد دودا لزيلينسكي استمرار دعم بلاده، حسبما كتبت المستشارية الرئاسية البولندية على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) مساء الثلاثاء.

وجاء في المنشور: "أكدتُ للرئيس زيلينسكي أن سياستنا حيال أوكرانيا ستكون مستقرة وستكون سياسة دعم طوال الوقت، وأنه يمكنه المضي قدما بهدوء في المحادثات مع رئيس الوزراء دونالد توسك بالفعل في غضون أيام قليلة في كييف".

ونشبت مؤخرا خلافات بين البلدين الجارين. فعلى سبيل المثال، أغلقت شركات نقل بولندية العديد من المعابر الحدودية لأكثر من شهرين احتجاجا على المنافسة الأرخص من أوكرانيا.

وكان هناك أيضا نزاع بين وارسو وكييف بشأن ترخيص المنتجات الزراعية الأوكرانية.

وفي المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس الجبلي السويسري، ناشد زيلينسكي المجتمع الدولي مجددا الحصول على دعم أكبر لأوكرانيا في دفاعها ضد الغزو العسكري الروسي.

وقال زيلينسكي إن هناك تنسيقا بين البلدين قبل قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن.

وتريد أوكرانيا الانضمام إلى التحالف العسكري وتدعمها بولندا في هذا المسعى.

كما أحاط زيلينسكي دودا بالوضع الحالي على الجبهة، حسبما أعلن الرئيس الأوكراني على قناته على تليجرام.