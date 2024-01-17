سيراميكا كليوباترا يضرب الإسماعيلي بثلاثية في عقر داره بكأس الرابطة

اكتسح فريق سيراميكا كليوباترا نظيره الإسماعيلي، بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، في الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية.

افتتح أحمد ياسر ريان أهداف سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 51 من تسديدة صاروخية بالقدمك اليسرى، وعزز أحمد قندوسي تقدم سيراميكا كليوباترا بالهدف الثاني في الدقيقة 60، قبل أن يسجل أحمد بلحاج الهدف الثالث لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

ونجح ياو أنور في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه للإسماعيلي أصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من تسديدة من داخل منطقة الجزاء لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3-1.

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا لـ6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تواجد الإسماعيلي في المركز الرابع دون نقاط.