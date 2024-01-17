كيف أمن الحسن واتارا فعاليات كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار من الهجمات الإرهابية؟

بينما تشهد كوت ديفوا "ساحل العاج" منافسات كأس الأمم الإفريقية لعام 2024، في ظل ما تشهده البلاد من توترات سياسية وأمنية، سلطت مجلة "جون أفريك" الفرنسية الضوء على كواليس عملية تأمين المباريات لحماية المشجعين من الهجمات الإرهابية.

وتحت عنوان "كيف أمن الحسن واتارا كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار؟"، قالت المجلة الفرنسية، إن الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا أنشأ نظام مراقبة واسع النطاق لدرء أي هجوم إرهابي".

- تأمين المباريات

أوضحت المجلة الفرنسية، أنه فيما وراء الكواليس، فإن الرئيس الإيفواري لم يدخر أي جهد لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام منذ 13 يناير في 5 مدن بجميع أنحاء البلاد، بتعزيز نظام المراقبة على أعلى مستوى بشكل سري.

وأضافت، "خلال حفل الافتتاح في أبيدجان، بدا ملعب الحسن واتارا وكأنه حصن، مع تحليق طائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار في السماء".

وأشارت "جون أفريك"، إلى وجود الجهاز الأمني الأكثر سرية على الأرض، دون أسلحة ثقيلة، موضحة، "الشرطة المزودة بأجهزة تقنية، هي من كانت حاضرة بقوة عند مدخل المنصة الرئاسية، حيث فحص رجال يرتدون الزي العسكري الجماهير".

- التعاون الدولي

ووفقًا لمعلومات مجلة "جون أفريك"، دعمت فرنسا والولايات المتحدة والمغرب كوت ديفوار في تأمين الحدث، من خلال تزويد البلاد بالموارد البشرية والمادية، مضيفة أن "عناصر من القوات الخاصة للجيش والدرك، وكذلك وحدات النخبة كانت في حالة تأهب وبالتالي في إعادة تموضع دائم".

وتابعت، "كما يضمن الوزيران تيني بيراهيما واتارا (الدفاع) وديوماندي فاجوندو (الداخلية والأمن) تعاون الفرق المنتشرة على الأرض أو في القواعد الخلفية.

ووفقاً للمجلة الفرنسية، فإنه "في مواجهة التهديد الإرهابي، استثمر الحسن واتارا بشكل كبير في أحدث جيل من المعدات التكنولوجية، مما أتاح إجراء التحقيقات الرقمية، بالإضافة إلى تحديد الموقع الجغرافي للأهداف المحتملة من أجل تسهيل اعتقالهم".

ولفتت المجلة الفرنسية، إلى أنه "طوال فترة كأس الأمم الإفريقية، تحلق طائرة مجهزة بتكنولوجيا التتبع وتحديد الهوية باستمرار فوق الملاعب الستة في البلاد التي تقام فيها المنافسة"، موضحة أن "النجاح في كأس الأمم الإفريقية، أحد أهم أولويات واتارا".

- نظام تتبع

وأردفت المجلة الفرنسية، أنه أقيمت عدة نقاط تفتيش، إذ تقوم أجهزة المخابرات ومكافحة الإرهاب بمراقبة الدخول إلى البلاد، حيث تمتلك نظاما يتيح تتبع أي دخول إلى الإقليم، طالما أن الزائر لديه هاتف ورقم جوال".

وتابعت، "تمتلك كوت ديفوار الوسائل اللازمة لاعتراض جميع أنواع التفاعلات من الهواتف المحمولة المستهدفة"، مضيفة أنه "بفضل هذا النظام، تم إحباط العديد من الهجمات بشكل سري وتفكيك الخلايا الإرهابية النائمة قبل عدة أسابيع من بدء منافسات كأس الأمم الإفريقية 2024".