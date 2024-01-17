 صفحات الغش الإلكتروني تتداول امتحانات الشهادة الإعدادية في عدة محافظات - بوابة الشروق
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صفحات الغش الإلكتروني تتداول امتحانات الشهادة الإعدادية في عدة محافظات

نيفين أشرف:
نشر في: الأربعاء 17 يناير 2024 - 9:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يناير 2024 - 9:50 ص

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على تطبيق تليجرام، أسئلة لامتحانات الشهادة الإعدادية في عدة محافظات، منها القاهرة وقنا وسوهاج والقليوبية، وذلك بعد مناشدة جروب شاومينج على تليجرام الطلاب بسرعة تصوير الامتحان وإرساله.

وتتابع غرف العمليات بالمديريات والإدارات التعليمية مصدر تداول أسئلة الامتحانات للتأكد من صحتها وضبط من قام بتصويرها.

يذكر أن مديريات التربية والتعليم حذرت طلاب الشهادة الإعدادية من حمل الهاتف المحمول باللجان حتى لو كان مغلقا أو أي أجهزة إلكترونية أخرى تساعد على الغش منعا لتطبيق قانون الغش على الطلاب.

وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم في عدة محافظات، وكانت البداية بمادة اللغة العربية، وانتهت أمس امتحانات سنوات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية في جميع المحافظات.


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