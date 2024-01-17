مالي تستفيد من هفوة تاو في كأس أمم إفريقيا

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حقق منتخب مالي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره جنوب إفريقيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا «كوت ديفوار 2023».

افتتح منتخب مالي التسجيل عن طريق هاماري تراوري في الدقيقة 60، قبل أن يعزز لاسينا سينايوكو النتيجة في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة إهدار بيرسي تاو، نجم منتخب جنوب إفريقيا، لركلة جزاء في الدقيقة 19، بعدما سدد كرة بطريقة غريبة خارج المرمى.

وحقق منتخب مالي أول ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الخامسة متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب ناميبيا الذي فاز على تونس 1-0 في وقت سابق يوم الثلاثاء.

وفي الجولة الثانية سيلعب منتخب مالي أمام تونس يوم السبت المقبل، بينما سيلتقي منتخبا جنوب إفريقيا وناميبيا يوم الأحد.