ربة منزل تحاول الانتحار بالقفز من الطابق الخامس في الفيوم

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أصيبت ربة منزل بالفيوم بإصابات خطيرة، إثر قيامها بالقفز من الطابق الخامس بعد محاولتها الانتحار لمرورها بأزمة نفسية تم نقلها إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة إطسا يفيد بقيام إحدى السيدات بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بناحية قرية الغرق دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين قيام "ك .ط " 29 سنة ربة منزل مقيمة بذات العنوان بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بالطابق الخامس علوى، ما أدى لإصاباتها بارتجاج بالمخ بجروح وكدمات بالظهر والبطن والساقين والساعد الأيمن.



وبسؤال والدتها مقيمة بذات العنوان أكدت أن ابنتها تعانى منذ فترة بأزمة نفسية ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تم نقل المصابة إلى المستشفي العام لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.