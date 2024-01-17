قالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، إن «الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءًا وأكثر كارثية كلما استمرت الحرب»، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 24 ألفًا و285 شهيدًا وأكثر من 61 ألف جريح.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن معظم الشهداء والمصابين من الأطفال والنساء، لافتة إلى استشهاد ما يزيد على 10 آلاف طفل و7 آلاف امرأة حتى الآن.



وذكرت أن «90% من الأطفال دون سن الثانية يواجهون فقرًا غذائيًا حادًا»، قائلة إن «الاحتلال يسعى لقتل الشعب الفلسطيني بالقصف والمجاعة والكوارث الصحية وتدهور الصحة العامة».



وحذرت من أن «ظهور التهاب الكبدي الوبائي قضية ملحة وتجب معالجتها فورًا»، قائلة إن القطاع يشهد ارتفاعًا كبيرًا ومقلقًا في الإصابات بالتهابات الجهاز التنفسي بعدد 179 ألف حالة، وحالات الإسهال بعدد 136 ألف حالة، وحالات الجرب 55 ألفًا، والطفح الجلدي 6300، والجديري 5300.



وأشارت إلى أن «الفلسطينيين في غزة على حافة الموت»، مشددة على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح الممرات الآمنة لدخول كل المساعدات، وخروج الجرحى لتلقي العلاج في مستشفيات الدول الأخرى.





