قاضٍ أمريكي يوقف ترحيل عائلة المصري المشتبه به في هجوم كولورادو

أصدر قاضٍ أمريكي، الأربعاء، أمرا بمنع ترحيل زوجة و 5 أطفال للمواطن المصري محمد صبري سليمان المتهم بمحاولة القتل بعد هجومه، الأحد، على مسيرة مؤيدة للرهائن الإسرائيليين في غزة، شهدتها منطقة بولدر، بولاية كولورادو، حيث ألقى زجاجات حارقة (قنابل مولوتوف) على المشاركين في المسيرة.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية، جوردون غالاغر، على طلب عائلة سليمان بوقف إجراءات ترحيل زوجته والأطفال، الذين احتجزهم مسؤولو الهجرة، الثلاثاء، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

ولم تُوجَّه أي اتهامات لأفراد العائلة في الهجوم.

ويواجه سليمان تهمًا فيدرالية بارتكاب جرائم كراهية، وتهمًا من الولاية بالشروع في القتل خلال الهجوم.

وكان البيت الأبيض أعلن، في وقت سابق عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن عائلة سليمان "تواجه ترحيلا عاجلا من الولايات المتحدة".

وأضاف: "ألقي القبض على زوجة والأطفال الخمسة لمحمد سليمان، المقيم غير الشرعي، المشتبه به في هجوم إلقاء القنابل الحارقة المعادي للسامية على يهود أمريكيين، وهم الآن محتجزون لدى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية لترحيلهم العاجل، وقد يتم ترحيلهم الليلة (بالتوقيت المحلي)".

وكانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قالت عبر "إكس": "نُحقق في مدى علم العائلة بهذا الهجوم المروع، وما إذا كانوا على علم به أو ما إذا كانوا قد قدموا الدعم له".