حماس: مستعدون لمفاوضات جدية وهادفة لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، استعداد الحركة للانخراط في جولة مفاوضات "جدية وهادفة" من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وقال الحبة، في كلمة له بمناسبة عيد الأضحى، إن الاتصالات مع الوسطاء ما تزال مستمرة لتحقيق هذا الهدف، موضحا أن حماس لم ترفض المقترح الأخير الذي قدمه الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف، بل قدمت عليه ملاحظات بهدف تحسينه وضمان عدم تكرار التصعيد العسكري مستقبلاً، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف أن الحركة "تعاملت بإيجابية ومرونة" مع معظم العروض التي طرحت منذ استئناف التصعيد في مارس الماضي، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يعرقل التوصل إلى اتفاق، متهما في الوقت نفسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"رفض إنهاء الحرب لأسباب شخصية وأيديولوجية".

وقال الحية إن الحركة وافقت سابقا على عرض لتسليم خمسة من الأسرى والدخول في المرحلة الثانية من اتفاق 17 يناير، كما طرحت رؤية شاملة تشمل وقفا نهائيا للحرب مقابل إطلاق سراح كافة الأسرى، لكن جميع العروض قوبلت بالرفض من الجانب الإسرائيلي، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن المقترح الأمريكي الأخير تضمن إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثمانا خلال أسبوع، دون وجود ضمانات بعدم استئناف القتال، مع احتفاظ إسرائيل بسيطرتها الكاملة على آلية توزيع المساعدات، وهو ما ترفضه الحركة، متهمة تل أبيب بـ"عسكرة المساعدات" وفرض شروط تخالف القانون الدولي.

وفي سياق كلمته، أعلن الحية استعداد حركة حماس لتسليم إدارة غزة إلى "جسم فلسطيني وطني ومهني يتم التوافق عليه"، في إطار المساعي لتحقيق الوحدة الوطنية.

ووجه رسالة إلى المجتمع الدولي، انتقد فيها الاكتفاء بالتصريحات والإدانات، مشددا على أن "الدعم العسكري والسياسي المتواصل لإسرائيل، وعلى رأسه استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) ضد قرارات إنسانية، هو ما يتيح استمرار المجازر بحق المدنيين في غزة".

واختنم الحية كلمته بالإشادة بـ"كل من ساند غزة"، معبرا عن شكره الخاص لـ"إخوان الصدق في اليمن"، في إشارة إلى جماعة الحوثي، لما وصفه بـ"مشاركتهم الفاعلة في المعركة عبر استهداف مواقع إسرائيلية رغم ما يتعرضون له من ضربات".