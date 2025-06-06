الرمادي: الحديث عن استمراري في الزمالك سابق لأوانه

علق أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي الزمالك، على إمكانية استمراره مع الفريق، بعد التتويج بلقب كأس مصر في آخر مباراة له مع النادي، مشيرًا إلى أن تجربة تدريب الفريق كانت مميزة على كافة المستويات.

وحقق الزمالك لقب كأس مصر، للمرة 29 في تاريخ النادي، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء الخميس.

وقال أيمن الرمادي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «سعيد للغاية بتحقيق بطولة في ختام هذا المشوار.. كانت تجربة رائعة، وفخور بأننا رسمنا الفرحة على وجوه جماهير الزمالك، وحققنا لقبًا غاليًا في نهاية الموسم».

وأضاف: «الحديث عن استمراري مع الفريق سابق لأوانه، والقرار النهائي يعود إلى إدارة النادي، التي ستتخذ ما تراه مناسبًا لمصلحة الزمالك».

وتابع: «الزمالك نادٍ كبير، ويستحق الأفضل دائمًا، إذا استمريت في مهمتي، سأواصل العمل بقوة لتطوير الفريق والمنافسة على البطولات».

وأتم: «أما إذا قررت الإدارة الاستعانة بمدير فني آخر، فسأقدم تقريرًا فنيًا شاملاً يتضمن ملاحظاتي وتطلعاتي ومتطلبات الموسم المقبل».