انتشار مكثف للشرطة النسائية لتأمين احتفالات عيد الأضحى بوسط البلد

في الوقت الذي يستعد فيه المصريون للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الشعب المصري وجموع المسلمين بالخير واليمن والبركات، كانت ساعة الحسم تدق داخل أروقة كافة قطاعات وزارة الداخلية؛ لبدء خطة تأمين الاحتفالات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ففي الوقت الذي ينعم فيه جموع الشعب المصري العظيم باحتفالات عيد الأضحى المبارك، هناك رجال يواصلون الليل بالنهار؛ لتأمين تلك الاحتفالات وتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون بأجواء العيد السعيدة.

بدأ رجال الشرطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في تنفيذ خطة تأمين الاحتفالات؛ حيث رصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط، انتشاراً أمنياً مكثفاً على كافة الطرق والمحاور الرئيسية، والطرق السريعة، والحدائق العامة، والمتنزهات، ودور السينما، والمراسي النيلية، والتي يقبل عليها المواطنون خلال الاحتفالات.

وتم تكثيف الأقوال والارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والساحلية، خاصة مع توقع سفر العديد من المواطنين إلى المدن الساحلية، لقضاء فترة الأعياد بها، أو بمحافظاتهم الأصلية برفقة ذويهم، بالإضافة إلى نشر سيارات الإغاثة العاجلة، لتقديم المساعدة للمواطنين والحفاظ على سلامة مرتادي الطرق، وكذلك استمرار تفعيل غرف العمليات، للتعامل مع أي طارئ خلال ال24 ساعة.

وشهدت منطقة وسط القاهرة الكبرى تواجدا ملحوظا لعناصر الشرطة النسائية، وكذلك قوات التدخل السريع، في الوقت الذي شنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، العديد من الحملات التموينية الموسعة، لضبط المتلاعبين بالأسعار، ومواجهة جرائم الغش التجاري، بالإضافة إلى التحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، ورصد حركة تداولها خلال فترة العيدز

بينما وجهت إدارة شرطة المرافق حملات موسعة، لمنع افتراش الباعة الجائلين للطريق العام، ورفع كافة الإشغالات، بما يضمن التصدي الحاسم لأية محاولات قد تعكر صفو احتفالات المواطنين بالعيد.

وشهدت الاستعدادات الأمنية لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك تكثيفا للانتشار الأمني بمحيط كافة المنشآت المهمة والحيوية بالدولة، وكذلك ساحات آداء صلاة العيد، لضمان الحفاظ على الأمن والنظام، والتصدي الحاسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذي تنعم به البلاد.

وحرصت المستويات الإشرافية والقيادية بكافة القطاعات الأمنية، على التواجد الميداني بين صفوف القوات؛ لمتابعة سير الأداء الأمني، وتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة، وحسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.