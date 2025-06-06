طرح الرابر زياد ظاظا، أحدث أعماله بالتعاون مع الرابر فليكس، والتي تمثل تعاون بين نجمي موسيقى "الدريل" في الجيل الجديد، ويحمل التراك اسم "سبني على دول"، حيث تم تصويره في مسقط رأس "ظاظا"، بمحافظة الفيوم.

يأتي هذا التعاون بعد خلافات بين الثنائي استمرت أكثر من 3 سنوات، وبعدها انفصل "فليكس"، عن فريق "معادي تاون مافيا"، ثم تعاون مع "ظاظا"، في مفاجأة غير متوقعة، حيث إنه لم يحدث من قبل تعاون بين أثنين من الرابرز كانوا في خصومة فنية.

"سبني على دول"، غناء زياد ظاظا، وفيليكس، ميكس وماستر كينجو، من إخرج محمد صبحي، تم تصويرها في منطقة الشيخ حسن بمحافظة الفيوم، وسط أهالي المنطقة الذين شاركوا في الكليب.

جدير بالذكر أن زياد ظاظا، شارك بمهرجان نوافذ بهولندا، في أول حفل له بأوروبا، وسط حضور جماهيري مصري وعربي، وذلك بعد مشاركته بمهرجان كان بفيلم عائشة لا تستطيع الطيران.

وكان فيلكس، قد شارك في أولى بطولته الدرامية في رمضان الماضي في مسلسل ولاد الشمس، بشخصية "ألمظ "، الشقيق الرابع لكل من أحمد مالك، وطه دسوقي، ومعتز هشام، بدار الأيتام.