وجهت محكمة ولاية كولورادو الأمريكية، أمس الخميس، تهمة الشروع في القتل وجرائم أخرى لرجل متهم بإلقاء عبوات حارقة في مسيرة للتذكير بالرهائن الإسرائيليين في غزة.

وقال المدعون العامون في الولاية إن المواطن المصري محمد سليمان (45 عاما)، يواجه عقوبة بالسجن لأكثر من 600 عام في حال إدانته بما يصل إلى 28 تهمة بالشروع في القتل، ويواجه 118 تهمة إجمالا بما في ذلك الاعتداء واستخدام معدات حارقة وإساءة معاملة الحيوانات لإصابة كلب، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ويواجه سليمان أيضا تهما اتحادية بارتكاب جرائم كراهية تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة إذا تمت إدانته. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الاتحادية يوم الجمعة.

وقال المدعي العام في مقاطعة بولدر إن ثلاثة مصابين في هجوم يوم الأحد الماضي لا يزالون في المستشفى.

وأضاف ممثلو الادعاء أن عدد من تأثروا بالهجوم يبلغ 15 شخصا تتراوح أعمارهم بين 25 و88 عاما، من بينهم 10 مصابين.

وأوضح الادعاء العام أن سليمان ألقى زجاجات حارقة وهتف "فلسطين حرة" على أشخاص مشاركين في فعالية نظمتها منظمة (ران فور ذير لايفز) التي تهدف للفت الانتباه إلى المحتجزين لدى حركة حماس.

ودخل سليمان الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية في 2022 وعاش في الآونة الأخيرة في كولورادو سبرينجز.

واحتجزت السلطات أسرته المؤلفة من زوجته وأبنائه الخمسة، يوم الثلاثاء، وقد ترحلهم على الرغم من أن قاضيا اتحاديا منع يوم الأربعاء ترحيلهم مؤقتا وعرقل اتخاذ إجراء الإبعاد السريع بحقهم.