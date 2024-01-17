مصر تتقدم على غينيا في الشوط الأول ببطولة أمم إفريقيا لليد

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تقدم المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس باستور على نظيره الغيني بنتيجة 18-7 في أولى جولات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 26 والتي تحتضنتها القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري.

وتضم قائمة المنتخب المصري لكرة اليد في هذه البطولة 20 لاعبا وهم :

حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد علي – محمد عصام الطيار

الجناح الأيسر: أحمد هشام “سيسا” – مازن رضا

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري

الظهير الأيسر: علي زين – عبد الرحمن فيصل – حسن وليد قداح

صانع اللعب: يحيى الدرع – سيف الدرع – أحمد خيري

الظهير الأيمن: يحيى خالد – محسن رمضان – مهاب سعيد

الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – أحمد عادل – خالد وليد

الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني هو حامل لقب البطولتين الماضيتين في نسختي 2020 و2022 على حساب كلا من تونس والرأس الأخضر على الترتيب.