أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، عن أمله في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة «بكامل حذافيره»، قائلا: «وضعنا كل الآليات اللازمة من وجهة نظرنا التي من الممكن أن تحمي الاتفاق وتجنب أي خلل».

وذكر خلال مقابلة لـ «الجزيرة»، مساء الجمعة، أن موقف قطر واضح فيما يتعلق باليوم التالي بعد انتهاء الحرب على غزة، مؤكدا أن «إدارة غزة هي شأن فلسطيني خالص، وليس لأي دولة أو طرف الحق في التدخل في ذلك».

وأضاف أن «واجب الدول العربية هو احتضان الفلسطينيين حتى يتوصلوا إلى تفاهمات حول طريقة إدارة قطاع غزة»، متابعا: «نتمنى عودة قطاع غزة والضفة الغربية كوحدة واحدة، نحن لا نريد أن يكون هناك أي انقسام بين أشقائنا الفلسطينيين».

واختتم رئيس الوزراء القطري تصريحاته؛ بالأمل في أن تمثل هذه الحرب فرصة لعودة لحمة الشعب الفلسطيني مرة أخرى، وأن «يكون القطاع والضفة الغربية جزءًا لا يتجزأ من بعضهما البعض».