تداول بضائع وحاويات 32 سفينة متنوعة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرته 13 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 32 سفينة.

وأوضح بيان صادرعن هيئة ميناء دمياط، اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 18744 طنًا، تشمل 7985 طن يوريا، 4478 طن كلينكر، و6281 طن بضائع متنوعة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48272 طنًا، تشمل 29327 طن ذرة، 260 طن عدس، 11335 طن قمح، 4696 طن حديد، 1054 طن خشب زان، و1600 طن زيت طعام.

بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 57026 طنًا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 88548 طنًا، وبلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 6204 شاحنة.