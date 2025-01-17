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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل شروط وزير المالية بتسئيل سموتريتش بشأن اتفاق غزة فيما يتعلق بعودة الجيش للحرب والتحكم في المساعدات الإنسانية.

وذكرت هيئة البث أنه "تم إحراز تقدم كبير ليلة الجمعة في المحادثات بين رئيس الوزراء نتنياهو والوزير سموتريتش"، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

وأضافت: "قبل نتنياهو الشروط التي وضعها الوزير فيما يتعلق بعودة الجيش الإسرائيلي إلى القتال وفيما يتعلق بالسيطرة على المساعدات الإنسانية".

وأشارت إلى أن "الرسالة التي نقلها سموتريتش لنتنياهو. بدون العودة الكاملة للحرب. الصهيونية الدينية ستخرج من الحكومة".

انقسام في الحكومة

كانت بوادر انقسام داخل معسكر اليمين الإسرائيلي المتطرف قد ظهرت عقب الإعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة.

ودعا وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، سموتريتش للانضمام إليه في التهديد بالانسحاب من الحكومة، وسط شكوك بشأن تلبية الأخير لهذا المطلب.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، الذي بدأ سلسلة من الاتصالات والاجتماعات مع نتنياهو وعدد من الوزراء والمستشارين المقربين منه في محاولة لحلحلة أزمة سياسية، مساء الأربعاء، قد وصف الاتفاق بأنه "سيء وخطير على الأمن القومي الإسرائيلي".

وأعلن أنه "لن يبقى يوما واحدا في الحكومة إذا لم يتم الالتزام بهذه الشروط"، وأضاف: "الآن الكرة في ملعب نتنياهو"، بحسب قناة الشرق السعودية.

وفي وقت سابق، قال سموتريتش: "لن نكون جزءا من اتفاق استسلام يشمل إطلاق سراح إرهابيين ووقف الحرب".

وتابع: "هذا هو الوقت المناسب لمواصلة العمل بكل قوتنا لاحتلال قطاع غزة بالكامل والسيطرة على المساعدات الإنسانية بدلا من حماس حتى تستسلم بالكامل".

وكانت قناة "الشرق" قد ذكرت في وقت سابق انه في حال استجاب نتنياهو لشروط سموتريتش وحزبه "الصهيونية الدينية" المتطرف، سيخل بالاتفاق المنجز بوساطة مصرية قطرية أمريكية.