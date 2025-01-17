مظاهرات تأييد لفلسطين في نيويورك بعد اتفاق وقف إطلاق النار

بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، نظم مئات المؤيدين للفلسطينيين في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية، مساء الخميس.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "الحركة مستمرة حتى تتحرر فلسطين"، و"المقاومة ضد الاحتلال حق من حقوق الإنسان"، فيما هتف المتظاهرون "المقاومة مجيدة، سننتصر"، و"عاشت الانتفاضة"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

ونظم التجمع حركة "الشباب الفلسطينية"، وهي مجموعة ناشطة في الولايات المتحدة، فيما حضره العديد من المنظمات الأخرى.

وقالت منظمة "ويثين أور لايفتايم" ( Within Our Lifetime) المؤيدة للفلسطينيين في نيويورك: "فازت غزة، وانتصرت فلسطين، وانتصرت المقاومة، وخسرت الإمبريالية والصهيونية، وخسر الحزب الديمقراطي، ويستمر تآكل مستقبل الدولة الصهيونية".

وتوشح المتظاهرون بالكوفية الفلسطينية، فيما حملوا أعلام فلسطين ولافتات كُتب عليها: "المقاومة ضد الاحتلال حق إنساني"، و"أوقفوا المساعدات الأميركية لإسرائيل" و"الحرية لفلسطين".

في المقابل، حمل عدد قليل من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل لافتات كتب عليها: "تعيش دولة إسرائيل"، وهاجموا المتظاهرين المناهضين لإسرائيل عبر حاجز للشرطة، كما حمل بعضهم لافتات كُتب عليها: "إسرائيل تريد السلام" و"غزة مذنبة".

وتستعد إسرائيل وحركة حماس خلال الأيام المقبلة لتنفيذ آليات وإجراءات طويلة وعلى مراحل، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه، الأربعاء، والذي سيتم بموجبه وقف الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل ضد القطاع