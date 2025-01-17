سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٦٩ من الحرب؛ مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، ثماني مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها ٨١ شهيدا و١٨٨ مصابا، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٦٧٨٨ شهيد و١١٠٤٥٣ إصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣.

وأعلن الدفاع المدني أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار حتى الساعة التاسعة من مساء الخميس، بلغت ٨٦ شهيدا منهم ٢٣ طفلا و٢٧ امرأة وأكثر من ٢٥٨ جريحا معظمهم في مدينة غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، ارتقى خمسة شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف على منزل في بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خانيونس، فيما لا زال البحث جاريا عن مفقود تحت الأنقاض.

واستشهد اثنين من المواطنين وجرحى جراء قصف خيمة على البوابة الغربية لمشفى ناصر. ونقلت إصابتان إلى مستشفى الأوروبي نتيجة إلقاء قنبلة من طائرة كواد كابتر ببلدة عبسان الصغيرة شرقي خانيونس.

وواصل جيش الاحتلال قصف مدينة رفح جنوب القطاع ونفذ عملية توغل واسعة وسط المدينة.

أما في وسط القطاع، ارتقى شهيد وسقط جرحى آخرين جراء قصف الاحتلال خيمة أمام منزل مدمر في شارع المحكمة القديم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

أما في غزة والشمال، استشهد ثلاثة فلسطينيين إثر قصف منزل في شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال قطاع غزة، واستشهد ثلاثة آخرين إثر قصف منزل قرب مفرق الثلاثيني بمدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات محيط شارع المنصور في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقصفت المدفعية شارع كشكو والسكة في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة وقصفت منزلا في حي الصبرة ايضا