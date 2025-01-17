 «قصة ضمن حكايات كثيرة من غزة».. أسامة كمال يوجه رسالة إلى وائل الدحدوح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«قصة ضمن حكايات كثيرة من غزة».. أسامة كمال يوجه رسالة إلى وائل الدحدوح

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 17 يناير 2025 - 1:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 يناير 2025 - 1:07 ص

وجه الإعلامي أسامة كمال، رسالة دعم ومؤازرة للصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، واصفًا إياه بـ «البطل أبو الشهداء».
وقال خلال استضافته هاتفيًا ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر شاشة«DMC» مساء الخميس: «أخي الغالي وائل الدحدوح، قلبي معك ومع أسرتك وأهلك، وأهل غزة وفلسطين، ومع كل من يقف خلف هذه القضية، وكل من يقف في وجه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بكل أساليبه».
وأضاف: «: «دعواتي لك بتمام الشفاء العاجل -إن شاء الله- والصبر ثم الصبر ثم الصبر؛ لأنك رجل تحتسب وتصبر، وقد تحملت وتتحمل الكثير».
واختتم حديثه، قائلا: «وائل الدحدوح قصة لوحده، وحكاية ضمن حكايات كثيرة حكينا بعضها، ورأينا بعضها، ولم نلحق نقل أغلبها؛ هناك قصص كثيرة لا بد أن توثق في الفترة المقبلة؛ حتى لا ننسى، ويجب ألا ننسى».

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