سياسي ألماني بارز يدعو لإلغاء تجريم إهانة الساسة

دعا ينس شبان، رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي المحافظ في ألمانيا، إلى إلغاء المادة 188 من قانون العقوبات، التي تجرم إهانة شخصيات الحياة السياسية.

وقال شبان، في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية بشأن التعديل الموسع الذي أقر عام 2021: "كانت الفكرة تهدف إلى حماية السياسيين المحليين والمؤسسات بشكل أفضل، لكن ما نشأ هو الانطباع بأن أصحاب السلطة منحوا أنفسهم حقا خاصا"، موضحا أن ذلك يتعارض تماما مع الهدف المرجو.

وقال: "هناك بالفعل تصنيف لجريمة الإهانة، وهي تسري على الجميع".

وتهدف المادة 188 إلى حماية السياسيين بشكل أفضل من الإهانات والتشهير والقذف العلني. ويمكن أن تصل عقوبة الإهانة إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو إلى غرامة مالية.

ويسري النص الحالي للمادة منذ أبريل 2021، عندما شُددت القوانين الخاصة بمكافحة التطرف اليميني وجرائم الكراهية.