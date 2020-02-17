«الطيران المدني» الكويتي: القاهرة ضمن الوجهات المفضلة للكويتيين لقضاء عطلة الأعياد الوطنية

كشفت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، عن كون القاهرة ضمن أكثر الوجهات المفضلة للكويتيين؛ لقضاء عطلة الأعياد الوطنية، خلال شهر فبراير الجاري.

وقال مراقب النقل الجوي لعمليات الطيران في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية رائد الطاهر- في تصريح صحفي- إن حركة المسافرين خلال فترة الاحتفال بالأعياد الوطنية من 20 إلى 29 فبراير الجاري تبلغ نحو 500 ألف راكب، مشيرا إلى وضع خطة؛ لتسهيل حركة المسافرين في مطار الكويت الدولي بمبانيه الأربعة.

وأوضح الطاهر أن إجمالي عدد الرحلات بمطار الكويت الدولي سيبلغ 3681 رحلة، منها 1841 مغادرة على متنها قرابة 258 ألف مسافر، فيما يبلغ عدد الرحلات القادمة 1840 رحلة على متنها 241 ألف مسافر، مشيرا إلى أن القاهرة ودبي والسعودية استحوذت على أكثر الوجهات سفرا.

وأضاف أن مبنى المطار (t1) سيستقبل 49% من حركة المسافرين القادمين والمغادرين، فيما تبلغ نسبة حركة المسافرين في مبنى (t4)

32%، تلاه مبنى (t5) بنسبة 15%، فيما بلغت 4% في مبنى (t3).

وأكد مراقب النقل الجوي لعمليات الطيران في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أن الإدارة اعتمدت خطة شاملة تستهدف تنظيم حركة المسافرين في المطار؛ حيث سيتم مضاعفة أعداد الموظفين عند البوابات، وفي منطقة الترانزيت، وصالات المغادرة والقادمين.