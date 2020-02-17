الجيش السوري يؤكد استمرار عملياته في حلب

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري اليوم الاثنين تحرير عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي، وذلك بعد سلسلة من العمليات العسكرية المركزة في المنطقة.

وقالت القيادة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا)، إنها "إذ تعلن عن تحرير هذه المساحات الجديدة من أرض الوطن فإنها تؤكد استمرار الجيش في تقدمه الميداني وإصراره على متابعة مهامه المقدسة والنبيلة في القضاء على ما تبقى من تنظيمات إرهابية أينما وجدت على امتداد الجغرافيا السورية".

يأتي هذا بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات النظام تواصل عملياتها شمال غربي مدينة حلب اليوم، وذلك بعد التقدم الكبير التي أحرزته يوم أمس.

وذكر المرصد أن قوات النظام تقوم "بمحاولات تقدم جديدة للسيطرة على جبل الشيخ عقيل والواقع شمال غرب مدينة حلب".

وأكد أن قوات النظام سيطرت أمس على عشرات البلدات والقرى والمناطق شمال وشمال غرب حلب.